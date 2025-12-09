Animais Araras vermelhas encantam moradores e turistas no Sul do Brasil Nas últimas semanas, moradores da cidade de Paranavaí, no Paraná, têm relatado avistamentos de araras vermelhas voando entre árvores e pousando em telhados. As aves chamam atenção pelo colorido exuberante e pelos sons altos que emitem. Por Flipar

Leonardo da Silva wikimedia commons