Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/12), cinco loterias: os concursos 6901 da Quina; o 2898 da Dupla Sena; o 3561 da Lotofácil; o 2861 da Lotomania e o 784 da Super Sete
Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 75 mil / Super Sete: R$ 400 mil
17 - 22 - 23 - 30 - 36 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 13 - 15 - 22 - 33 - 34 no segundo
06 - 42 - 45 - 57 - 78
04 - 13 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 46 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90 - 95 - 99
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 3