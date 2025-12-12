Grandes vozes do jazz fizeram história na música mundial

A técnica do canto de Ella Fitzgerald a tornou uma sumidade da música popular dos Estados Unidos, em especial do jazz - estilo musical de origem afro-americana que tem em Nova Orleans o seu berço.
Originária do estado da Virgínia, a cantora formou com Billie Holiday e Sarah Vaughan uma espécie de santíssima trindade do jazz vocal. Veja a seguir uma lista das maiores vozes do gênero!
Billie Holiday - Artista nascida em 7 de abril de 1915, na Filadélfia, destacou-se por modernizar o jazz em interpretações de canções como “Strange Fruit” e “Gloomy Sunday”.
A cantora teve uma trajetória pessoal dolorosa, com episódios de abuso sexual na infância e dificuldades financeiras que a levaram a se prostituir. Morreu precocemente aos 44 anos, de cirrose.
Sarah Vaughan - Cantora natural de Newark, em Nova Jersey, tinha técnica sofisticada que a fez uma voz adorada por lendários compositores e instrumentistas do jazz, como o saxofonista Charlie Parker e o trompetista e líder de orquestra Dizzy Gillespie.
Vaughan tinha uma forte atração pela música brasileira e levou essa paixão para discos. Em “O Som Brasileiro de Sarah Vaughan”, por exemplo, cantou versões em inglês para composições de Milton Nascimento, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Vinicius de Moares e dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle.
Louis Armstrong - Natural de Nova Orleans (4 de agosto de 1901), uma das personalidades mais representativas do jazz, foi um dos pioneiros do gênero e deu grande contribuição para a popularização do gênero.
Com sua voz de timbre Ãºnico e carisma singular, o trompetista conquistou seu primeiro Grammy aos 63 anos. Em 1967, lanÃ§ou â??What a Wonderful Worldâ?, canÃ§Ã£o que o projetou mundialmente.
Nat King Cole - Nascido em Montgmorey, no Alabama, começou a carreira musical como pianista com um estilo próprio, de toque mais suave que influenciou nomes importantes do instrumento, como Oscar Peterson e Diana Krall.
Frank Sinatra - Um dos artistas mais populares e influentes do século XX, vendeu mais de 150 milhões de discos transitando por diversos gêneros musicais, incluindo o jazz.
Sinatra trilhou carreira sólida também como ator. Com atuação em cerca de 40 longas metragens, venceu o Oscar em 1954 como Melhor Ator Coadjuvante por “A um Passo da Eternidade”. Morreu em 1998, aos 82 anos.
Chet Baker - Natural de Yale, Oklahoma, é um dos principais representantes do chamado cool jazz, além de ser um dos maiores trompetistas da história. Seu canto sussurrado tornou-se uma marca.
O maior sucesso da carreira de Chet Baker foi “Meu Funny Valentine”, que gravou com a banda de Gerry Mulligan em 1952. No dia 13 de maio de 1988, o músico foi encontrado morto na calçada do hotel em que estava hospedado, em Amsterdã, na Holanda.
Nina Simone - Nascida na Carolina do Norte em 1933, a compositora, pianista e cantora ficou muito associada ao jazz, mas passeou por vários estilos com grande desenvoltura, do clássico ao folk.
A pianista também ficou famosa por seu engajamento na luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Nina Simone morreu de causas naturais aos 70 anos, em 2003, no sul da França.
Tony Bennett - Ícone da música romântica e do jazz, chegou a ser classificado por Frank Sinatra como o maior cantor do mundo. Iniciou a carreira nos anos 50 e ganhou fama ao interpretar clássico do cancioneiro americano.
Nos seus últimos anos de carreira, Bennett participou de gravações com artistas da nova geração, como Amy Winehouse e Lady Gaga. Diagnosticado com Alzheimer em 2016, morreu sete anos depois, aos 96.
Ray Charles - Cantor e pianista nascido na Geórgia, perdeu a visão aos seis anos devido a um glaucoma, o que não impediu de desenvolver seu talento musical em diversos instrumentos. Aprendeu a ler e escrever música em braile e seu canto teve influência de Nat King Cole.
Eleição da revista Rolling Stones situou Ray Charles como o segundo maior cantor da história. Morreu em 2004, aos 73 anos, por complicações de uma doença no fígado.