Com a chegada do Natal, vai crescendo também a expectativa para o momento da ceia. A fartura de comidas e bebidas é um dos momentos mais aguardados por boa parte dos brasileiros, porém, é preciso ter cuidado para evitar os excessosNa visky/Unsplash
Depois da ceia natalina, é comum que as pessoas busquem diferentes formas para se aliviar e desinchar. De acordo com a nutricionista do Hospital Sirio Líbanes, Raissa Pinheiro, além de bons ajudantes na hora da digestão, alguns chás podem ser úteis também na questão do desinchaçoFreepik
O chá verde, por exemplo, é conhecido por 'desinchar' as pessoas. A bebida é um diurético, sendo rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que melhoram a saúde intestinalReprodução/Freepik
O chá verde também tem cafeína, o que faz aumentar a produção de urina e consequentemente o número de vezes em que se vai ao banheiroFreepik
A nutricionista Raissa aponta também que além do chá, outros métodos podem ser adotados para diminuir esse inchaço. 'Um bom hábito é após a ceia, fazer de 10 a 15 minutos de caminhada leve, isso ajuda a movimentar os gases', explicaPixabay
'Sugiro que as refeições sejam feitas com atenção plena à comida, mastigando devagar, que é a primeira etapa da digestão no nosso corpo. Isso ajuda, pois você entrega o alimento mais triturado para o estômago digerir.', completou a especialistaPexels
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes