Alívio pós-ceia de Natal: conheça o chá ideal para desinchar

Bebida pode auxiliar na eliminação de líquidos e gases

Por Júlio Noronha*
Kat von Wood/Unsplash

Natal

Com a chegada do Natal, vai crescendo também a expectativa para o momento da ceia. A fartura de comidas e bebidas é um dos momentos mais aguardados por boa parte dos brasileiros, porém, é preciso ter cuidado para evitar os excessos

 Na visky/Unsplash

Chás

Depois da ceia natalina, é comum que as pessoas busquem diferentes formas para se aliviar e desinchar. De acordo com a nutricionista do Hospital Sirio Líbanes, Raissa Pinheiro, além de bons ajudantes na hora da digestão, alguns chás podem ser úteis também na questão do desinchaço

 Freepik

Chá verde

O chá verde, por exemplo, é conhecido por 'desinchar' as pessoas. A bebida é um diurético, sendo rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que melhoram a saúde intestinal

 Reprodução/Freepik

Cafeína

O chá verde também tem cafeína, o que faz aumentar a produção de urina e consequentemente o número de vezes em que se vai ao banheiro

 Freepik

Outros métodos

A nutricionista Raissa aponta também que além do chá, outros métodos podem ser adotados para diminuir esse inchaço. 'Um bom hábito é após a ceia, fazer de 10 a 15 minutos de caminhada leve, isso ajuda a movimentar os gases', explica

 Pixabay

Dicas

'Sugiro que as refeições sejam feitas com atenção plena à comida, mastigando devagar, que é a primeira etapa da digestão no nosso corpo. Isso ajuda, pois você entrega o alimento mais triturado para o estômago digerir.', completou a especialista

 Pexels

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

