Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (26/12), cinco loterias: os concursos 6912 da Quina; o 2904 da Dupla Sena; o 3572 da Lotofácil; o 2867 da Lotomania e o 790 da Super Sete.
Quina: R$ 12, milhões; Lotomania: R$ 6,9 milhões; Dupla Sena: R$ 4,9 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Super Sete: R$ 150 mil.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 04 - 43 - 44 - 58 - 62.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 no segundo sorteio.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 88 - 89 - 93.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24.
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 6 Coluna 2: 3 Coluna 3: 6 Coluna 4: 2 Coluna 5: 7 Coluna 6: 4 Coluna 7: 3