Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (27/12), cinco loterias: os concursos 6913 da Quina; o 3573 da Lotofácil; 315 da +Milionária; o 2336 da Timemania e o 1157 do Dia da Sorte.
Timemania: R$ 75 milhões; +Milionária: R$ 14,5 milhões; Quina: R$ 13,7 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão Dia de Sorte: R$ 150 mil
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 05 - 07 - 11 - 12 - 20 - 29. Os trevos sorteados foram: 2 e 4.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 25 - 31 - 38 - 42 - 58.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 03 - 08 - 18 - 22 - 38 - 44 - 64. O time do coração é o 29 — Coritiba/PR.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 10 - 17 - 28 - 31. O mês da sorte é 07 — Julho.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25.