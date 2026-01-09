Tudo sobre o estilo da atriz Odessa A'zion

Sem stylist, sem cabeleireiro e sem maquiador, por escolha. Odessa A’zion assume a própria imagem e prova que autenticidade também é estética. Seus cachos naturais e looks despretensiosos fazem mais barulho que qualquer produção milionária.
Nascida em Los Angeles, Odessa A’zion, 25, começou em Grand Army e logo migrou para o terror em Hellraiser e Until Dawn. Agora, conquista novos públicos com o humor afiado da série I Love LA e, ao lado de Timothée Chalamet, no longa da A24 Marty Supreme
Entre jaquetas de couro, calças largas e moletons esportivos, Odessa construiu um estilo casual que foge do óbvio de Hollywood.
Os belos cachos pretos de Odessa A’zion viraram assunto nas redes: são naturais ou peruca? A atriz resolveu brincar com os rumores e revelou que, na maior parte do tempo, o cabelo é dela, sem truques ou extensões.
Reprovada na primeira audição de Euphoria, Odessa não saiu da cabeça da diretora de elenco. Anos depois, conquistou papeis de destaque e se tornou a 'it girl' de 2026.
Os looks descomplicados de Odessa chamaram a atenção de Jonathan Anderson, que a convidou para o desfile verão 2026 da Dior. Prova de que personalidade também dita tendência na moda atual.
Na série, criada por Rachel Sennott, Odessa amplia seu alcance ao mergulhar na comédia caótica. A produção consolidou seu nome e mostrou uma nova faceta da atriz além do terror.
Mais do que estética, os looks de Odessa A’zion constroem discurso. Ao optar por peças amplas, esportivas e pouco ornamentadas, a atriz se afasta da glamourização excessiva e reafirma uma moda guiada por conforto, identidade e intenção.