Os principais trabalhos de Berta Loran

Berta estreou na Globo em 1966. Ela foi convidada para participar do elenco do programa 'Bairro Feliz'. Entre 1968 e 1971, atuou no 'Balança Mas Não Cai'. A atriz esteve também em 'Faça Humor, Não Faça Guerra'TV Globo
Em 1991, Berta Loran iniciou uma duradoura parceria com o humorista Chico Anysio. Ela viveu a personagem Manuela D’Além-Mar, na 1ª edição da Escolinha do Professor Raimundo, exibida entre 1990 e 1995. Na 2ª versão, em 2001, Berta deu vida à Sara RebecaTV Globo / João Miguel Júnior
Em 2012, ela participou do programa 'A Grande Família', no papel de Dona Vilma Mendonça. A atriz interpretou Adelaide Lacerda no 'Vai Que Cola' (2016) e fez uma participação como ela mesma no 'Tá No Ar: a TV na TV' (2018)
Berta também atuou em novelas, como 'Amor com Amor se Paga' (1984), 'Cambalacho' (1986), 'Cama de Gato' (2010), a segunda versão de 'Ti-Ti-Ti' (2011), 'Cordel Encantado' (2011) e 'A Dona do Pedaço' (2019)
Segundo o site Memória Globo, em 2016, quando completou 90 anos, a atriz foi homenageada pelo produtor cultural João Luiz Azevedo com livro biográfico 'Berta Loran: 90 anos de humor'
Berta completaria 100 anos em março de 2026
Berta nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio para o Brasil com 9 anos