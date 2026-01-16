Algumas plantinhas que são alimentos e você não sabia

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS) se tornaram opções criativas para cozinheiros e chefes de cozinha. As PANCs são plantas comestíveis que geralmente estão longe dos cardápios e bancadas de supermercado, devido ao fato de não terem cadeia de produção estabelecida pelo setor agropecuárioReprodução / Wikimedia Commons
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informa que boa parte dessas plantas pode crescer em 'qualquer lugar', como praças, quintais e até mesmo nos pequenos matinhos entre as calçadas. Por serem tão comuns aos olhos e a rotina elas acabam passando despercebidas e nunca cogitadas como opção culináriaReprodução / Wikimedia Commons
De acordo com a nutricionista Thais Alves Rocha Barros, do hospital Sírio Libanês, as PANCs são ricas em vitaminas A, C, E e do complexo B. Também são importantes fontes de minerais como ferro e cálcio, fósforo e potássioReprodução/Freepik
'O ideal não é substituir, mas sim agregar mais valor nutricional à alimentação, portanto, quanto mais variada, melhor.' comentou a nutricionista sobre o uso dessas plantas. 'As PANCs podem ser adicionadas a saladas, ensopados, utilizadas como temperos de carnes, com legumes, desidratadas, como farinhas, farofas, entre outros.'.Confira cinco PANCs disponíveis no Brasil:Reprodução / Wikimedia Commons
Muito nutritiva e popular em algumas regiões do Brasil, a ora-pro-nóbis é rica em proteínas, fibras, ferro e cálcio. As folhas podem ser usadas em refogados, sopas, omeletes e até mesmo em massas, sendo conhecida em alguns lugares como 'carne verde', devido ao alto valor nutricionalReprodução / Wikimedia Commons
A taioba tem folhas grandes e sabor suave. É fonte de cálcio, ferro e vitaminas dos complexos A e C. É importante ressaltar que apenas a variedade correta da planta é comestível e deve ser consumida sempre cozida para evitar irritaçõesJhonatan Vieira/Esp. CB/D.A Press
Considerada muitas vezes uma 'erva daninha', a beldroega é altamente nutritiva, rica em ômega-3, antioxidantes e vitaminas do complexo B. As folhas e talos desta planta podem ser consumidos crus em saladas ou cozidos em refogados e sopasReprodução / Wikimedia Commons
Conhecida pelo formato e textura aveludada de suas folhas, o peixinho-da-horta é muito usado empanado e frito, lembrando o sabor e a textura do peixe. É uma das PANC mais apreciadas pela culinária popular e fácil de cultivar em hortas domésticasLuiz Fellipe Alves/CB/D A Press
Além de ornamental, a capuchinha é totalmente comestível, inclusive as folhas, flores e sementes. Tem um sabor levemente picante, sendo rica em vitamina C e compostos antioxidantes. É muito utilizada em saladas, pratos decorativos e pestosReprodução/Conselho Federal de Biologia (CFBio)
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia