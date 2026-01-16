Algumas plantinhas que são alimentos e você não sabia

MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informa que boa parte dessas plantas pode crescer em 'qualquer lugar', como praças, quintais e até mesmo nos pequenos matinhos entre as calçadas. Por serem tão comuns aos olhos e a rotina elas acabam passando despercebidas e nunca cogitadas como opção culinária