Nem hétero nem bi? O que define a heteroflexibilidade

Para muitas pessoas, o processo de descoberta da sexualidade envolve processos de experimentação e descobertas que geralmente não seguem um roteiro. É neste cenário de dúvidas que termos como 'heteroflexível' têm ganhado espaço na comunidade lgbt+, especialmente nas redes sociais, levantando debates sobre identidade e liberdadeGerada por IA
A heteroflexibilidade costuma ser associada a pessoas que se identificam majoritariamente como heterossexuais, mas admitem a possibilidade de atração por pessoas do mesmo sexo. Não é uma rejeição a outras identidades, mas de uma forma de enquadrar as vivências que não se encaixam completamente nos rótulos tradicionaisRoman Kraft/Unsplash
O crescimento do uso do termo acompanha um movimento de questionamento dos padrões que historicamente moldaram a sexualidade. Para alguns, assumir-se heteroflexível representa autonomia para experimentar sem a obrigação de adotar uma identidade fixa, já para outros, é uma etapa transitória, comum em fases de maior exploração e autoconhecimentoImage by Freepik
Parte da comunidade LGBTQIA + questiona se a heteroflexibilidade não contribui para o apagamento da bissexualidade, uma vez que a atração por mais de um gênero é justamente um dos pontos bissexuaisDelia Giandeini/Unsplash
A discussão reflete uma sociedade em transformação, onde a sexualidade passa a ser entendida como algo mais fluido e menos engessado. Nesse contexto, identidades podem mudar ao longo do tempo, acompanhando experiências, relações e amadurecimento pessoalDaniel Búrigo/CB/D.A Press
O termo heteroflexível mostra uma busca por formas mais amplas de identificação sexual. O debate revela o desafio de viver a sexualidade em um mundo onde opções que não seguem um padrão da sociedade não são bem vistasFreepik
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca