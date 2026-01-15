COMPORTAMENTO

Nem hétero nem bi? O que define a heteroflexibilidade

Termos têm ganhado cada vez mais espaço entre a comunidade LGBTQIA+

Por Júlio Noronha*
Descoberta

Para muitas pessoas, o processo de descoberta da sexualidade envolve processos de experimentação e descobertas que geralmente não seguem um roteiro. É neste cenário de dúvidas que termos como 'heteroflexível' têm ganhado espaço na comunidade lgbt+, especialmente nas redes sociais, levantando debates sobre identidade e liberdade

Heteroflexível

A heteroflexibilidade costuma ser associada a pessoas que se identificam majoritariamente como heterossexuais, mas admitem a possibilidade de atração por pessoas do mesmo sexo. Não é uma rejeição a outras identidades, mas de uma forma de enquadrar as vivências que não se encaixam completamente nos rótulos tradicionais

Padrões

O crescimento do uso do termo acompanha um movimento de questionamento dos padrões que historicamente moldaram a sexualidade. Para alguns, assumir-se heteroflexível representa autonomia para experimentar sem a obrigação de adotar uma identidade fixa, já para outros, é uma etapa transitória, comum em fases de maior exploração e autoconhecimento

Comunidade

Parte da comunidade LGBTQIA + questiona se a heteroflexibilidade não contribui para o apagamento da bissexualidade, uma vez que a atração por mais de um gênero é justamente um dos pontos bissexuais

Debate

A discussão reflete uma sociedade em transformação, onde a sexualidade passa a ser entendida como algo mais fluido e menos engessado. Nesse contexto, identidades podem mudar ao longo do tempo, acompanhando experiências, relações e amadurecimento pessoal

Desafios atuais

O termo heteroflexível mostra uma busca por formas mais amplas de identificação sexual. O debate revela o desafio de viver a sexualidade em um mundo onde opções que não seguem um padrão da sociedade não são bem vistas

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

