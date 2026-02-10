Ziggy Stardust: quem foi a persona alienígena de David Bowie

No início da década de 1970, Bowie tentava alavancar a carreira após o sucesso de Space Oddity (1969). No entanto, a recepção de The Man Who Sold The World (1970) e Hunky Dory (1971) foi tímida no Reino Unido e Estados Unidos
A virada vem em 1972, com The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Misturando rock n' roll, teatro, sexo e ficção científica, o cantor cria um personagem que sacode o glam rock
As canções do álbum giram em torno de um alienígena que chega à Terra com um alerta: a humanidade tem apenas cinco anos restantes. Ao aterrisar, no entanto, ele forma A banda de rock The Spiders from Mars e mergulha num mundo de fama, drogas e sexo
Bowie inaugura a nova fase em 10 de fevereiro de 1972. O estilo hippie, com voz e violão, dá lugar ao visual glam e guitarras pesadas. O disco se torna o bastião do movimento que já contava com bandas como T Rex, Roxy Music e Slade
Ziggy Stardust ainda faz mais uma aparição no álbum seguinte, Alladin Sane (1973). As músicas mostram o alien cada vez mais afundado na decadência humana, com a banda tocando ainda mais pesado
Ao final da turnê de 1973, no Hammersmith Odeon, em Londres, Bowie surpreende fãs e até a própria banda ao anunciar que esse seria o seu último show. Na verdade, o cantor 'matou' Ziggy Stardust no palco e encerrou a jornada do alien
Tão logo enterrou Ziggy, Bowie já partiu para outra. Com banda nova, visual novo e obcecado pela música negra norte-americana, o artista inaugura uma nova fase com Diamond Dogs em 1974. O resto é história