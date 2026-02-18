Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (18/2), seis loterias: os concursos 6955 da Quina; o 2926 da Dupla Sena; o 3615 da Lotofácil; o 330 da +Milionária; o 2889 da Lotomania e o 812 da Super Sete
Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 3 milhões / +Milionária: R$ 24 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 67 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
02 - 11 - 20 - 23 - 25 - 30 no primeiro sorteio; 03 - 18 - 22 - 24 - 30 - 48 no segundo
06 - 08 - 18 - 23 - 74
00 - 02 - 09 - 13 - 15 - 16 - 24 - 33 - 38 - 39 - 43 - 57 - 60 - 65 - 67 - 69 - 77 - 85 - 88 - 92
02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25
04 - 13 - 25 - 33 - 41 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 7