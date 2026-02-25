Quais são as panelas mais seguras para cozinhar no dia a dia?

A médica Gabriela Sacttolin, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), explica que esse cuidado vai muito além da praticidade. O material da panela pode determinar se haverá ou não liberação de partículas invisíveis durante o cozimento, o que reforça a importância de escolhas conscientes na rotina da cozinha.
O aço inox é considerado um dos materiais mais seguros para uso diário. Ele não reage facilmente com os alimentos, não libera substâncias tóxicas e mantém estabilidade mesmo em altas temperaturas. Além disso, é resistente, durável e fácil de higienizar.
Panelas de ferro fundido também são bem avaliadas. Além de não liberarem contaminantes, podem contribuir com pequenas quantidades de ferro nos alimentos. Exigem mais cuidado na limpeza e manutenção, mas são estáveis e seguras quando bem conservadas.
Utensílios de vidro e cerâmica são quimicamente inertes, ou seja, não reagem com os alimentos nem liberam partículas durante o aquecimento. São ideais para preparos mais leves e para uso em forno, desde que sejam materiais próprios para altas temperaturas.
Panelas com revestimento antiaderente oferecem praticidade, mas precisam de cuidado. Quando riscadas, desgastadas ou superaquecidas, podem liberar substâncias indesejáveis. O uso de utensílios inadequados e altas temperaturas acelera esse desgaste.
Mais importante do que o material é o estado da panela. Superfícies danificadas, rachadas ou descascadas aumentam os riscos. Manter os utensílios em boas condições é essencial para a segurança alimentar
Para Gabriela, a escolha da panela deve considerar não apenas o material, mas também o tipo de preparo, a frequência de uso e a conservação do utensílio. Ela destaca que a segurança no preparo dos alimentos começa nos detalhes da cozinha e nos hábitos cotidianos, não apenas nos ingredientes.
Optar por panelas seguras reduz a exposição a contaminantes invisíveis, preserva a qualidade dos alimentos e contribui para uma rotina alimentar mais saudável. A médica reforça que a cozinha também é um espaço de cuidado com a saúde e isso começa na escolha dos utensílios certos.
*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer