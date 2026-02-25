O ateliê que borda histórias entre o passado e o futuro da costura

Criação, rede e reconhecimento

Com mais de 180 mil seguidores, Priscila compartilha criações que misturam referências históricas e estética contemporânea. O ateliê se torna ponto de encontro entre tradição e inovação. Nesta semana, ela recebe Jum Nakao para gravações e um workshop conjunto, marcando simbolicamente o encontro entre o sonho de quem começou com uma máquina simples e o reconhecimento no cenário criativo nacional