O ateliê que borda histórias entre o passado e o futuro da costura

Na 713 Norte, a Vestida de Sonhos começa com um gesto simbólico. Uma placa convida quem passa a 'entrar no mundo mágico da costura'. O espaço mistura estética vitoriana, acolhimento e imaginação, criando um ambiente onde o aprendizado não é apenas técnico, mas também sensível
A história de Priscila Azevedo começa em 2009, com uma máquina simples, presente da mãe. Sem estrutura, sem recursos e sem acesso a cursos, ela aprendeu na prática, insistiu, errou e persistiu. Filha de uma trabalhadora doméstica, cresceu entendendo a roupa como dignidade, cuidado e identidade
O que começou como um pequeno ateliê virou escola, comunidade e ecossistema criativo. Com oito anos de curso presencial e cinco de ensino on-line, o projeto se expandiu fisicamente e digitalmente, formando alunos no próprio ritmo, com foco em autonomia, autoestima e formação real
Nasce então o Vestida de Sonhos Plus, o primeiro streaming de costura do país. A plataforma reúne mais de 44 cursos, do básico ao avançado, da agulha à precificação, da criação ao negócio
Com mais de 180 mil seguidores, Priscila compartilha criações que misturam referências históricas e estética contemporânea. O ateliê se torna ponto de encontro entre tradição e inovação. Nesta semana, ela recebe Jum Nakao para gravações e um workshop conjunto, marcando simbolicamente o encontro entre o sonho de quem começou com uma máquina simples e o reconhecimento no cenário criativo nacional
Na Vestida de Sonhos, o produto final não é só uma peça de roupa. É autonomia, autoestima, renda e pertencimento. O projeto transforma a costura em linguagem de vida e em ferramenta de emancipação
