Semana de Moda de Londres celebra poder e experimentação

A londrina AGRO Studio, comandada por Angus Cockram e George Oxby, fez sua estreia na semana de moda já com uma base de clientes que inclui Beyoncé, Raye e Sabrina Carpenter. A coleção apostou em rendas grunge, couro, vestidos volumosos uma paleta melancólica, evocando atmosferas dramáticas com um toque de romance.
Sob direção de Yasuko Furuta, a TOGA apresentou uma investigação sobre como os tecidos reagem ao estresse físico. Peças foram esticadas, amassadas e pressionadas para revelar o contraste entre rigidez e adaptação.
Conhecida pelas saias xadrez com mosquetões, a Chopova Lowena mostrou que vai muito além de um item viral. Emma Chopova e Lauren Lowena apresentaram uma coleção que uniu silhuetas da era da Regência a referências de campo de golfe, com abundância de prata e espírito lúdico.
No salão de baile do Claridge's, Harris Reed apresentou sua maior coleção até agora. 'Fluid Bridal' trouxe 19 looks, incluindo quatro propostas de noiva que celebram identidade e liberdade. A coleção equilibrou alfaiataria técnica, armações dramáticas nos quadris e estampas de tigre.
A marca Di Petsa mergulhou na mitologia para o Outono/Inverno 2026 com a coleção Amante da Medusa. Apresentado no luxuoso restaurante Bacchanalia, projetado por Damien Hirst, o desfile aconteceu sob afrescos inspirados na Capela Sistina, criando um cenário cinematográfico.
O estilista Erdem Moralioglu comemorou duas décadas à frente da Erdem com um desfile impactante na Semana de Moda de Londres. Conhecido por sua habilidade em criar narrativas sensíveis por meio da moda, o designer apresentou uma coleção que reafirma sua assinatura estética, com plumas etéreas, plissados meticulosos e silhuetas que equilibram romantismo e força.
Encerrando a Semana de Moda de Londres, a Burberry apresentou sua coleção às margens do Rio Tâmisa, em um desfile que celebrou os 170 anos da casa com atmosfera tipicamente londrina e trilha de FKA twigs. Sob direção criativa de Daniel Lee, a marca mergulhou em uma estética gótica. Golas estruturadas com babados e uma atmosfera noturna reposicionaram o clássico trench coat, reforçando a herança britânica sob um novo olhar contemporâneo.