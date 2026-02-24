Moda

Semana de Moda de Londres celebra poder e experimentação

Da Medusa à estreia da AGRO, a London Fashion Week reforça sua vocação para o espetáculo, a inclusão e a ousadia conceitual

Por Giovanna Kunz
AGRO estreia com estética sombria e fãs estrelados

A londrina AGRO Studio, comandada por Angus Cockram e George Oxby, fez sua estreia na semana de moda já com uma base de clientes que inclui Beyoncé, Raye e Sabrina Carpenter. A coleção apostou em rendas grunge, couro, vestidos volumosos uma paleta melancólica, evocando atmosferas dramáticas com um toque de romance.

TOGA explora tensão e transformação nos tecidos

Sob direção de Yasuko Furuta, a TOGA apresentou uma investigação sobre como os tecidos reagem ao estresse físico. Peças foram esticadas, amassadas e pressionadas para revelar o contraste entre rigidez e adaptação.

Chopova Lowena mistura golfe e irreverência

Conhecida pelas saias xadrez com mosquetões, a Chopova Lowena mostrou que vai muito além de um item viral. Emma Chopova e Lauren Lowena apresentaram uma coleção que uniu silhuetas da era da Regência a referências de campo de golfe, com abundância de prata e espírito lúdico.

Harris Reed inaugura era inclusiva com Fluid Bridal

No salão de baile do Claridge's, Harris Reed apresentou sua maior coleção até agora. 'Fluid Bridal' trouxe 19 looks, incluindo quatro propostas de noiva que celebram identidade e liberdade. A coleção equilibrou alfaiataria técnica, armações dramáticas nos quadris e estampas de tigre.

Di Petsa transforma Medusa em símbolo de domínio

A marca Di Petsa mergulhou na mitologia para o Outono/Inverno 2026 com a coleção Amante da Medusa. Apresentado no luxuoso restaurante Bacchanalia, projetado por Damien Hirst, o desfile aconteceu sob afrescos inspirados na Capela Sistina, criando um cenário cinematográfico.

Erdem transforma memória e delicadeza em espetáculo

O estilista Erdem Moralioglu comemorou duas décadas à frente da Erdem com um desfile impactante na Semana de Moda de Londres. Conhecido por sua habilidade em criar narrativas sensíveis por meio da moda, o designer apresentou uma coleção que reafirma sua assinatura estética, com plumas etéreas, plissados meticulosos e silhuetas que equilibram romantismo e força.

Burberry celebra 170 anos com inverno de elegância sombria

Encerrando a Semana de Moda de Londres, a Burberry apresentou sua coleção às margens do Rio Tâmisa, em um desfile que celebrou os 170 anos da casa com atmosfera tipicamente londrina e trilha de FKA twigs. Sob direção criativa de Daniel Lee, a marca mergulhou em uma estética gótica. Golas estruturadas com babados e uma atmosfera noturna reposicionaram o clássico trench coat, reforçando a herança britânica sob um novo olhar contemporâneo.

