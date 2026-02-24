Semana de Moda de Londres celebra poder e experimentação

Burberry celebra 170 anos com inverno de elegância sombria

Encerrando a Semana de Moda de Londres, a Burberry apresentou sua coleção às margens do Rio Tâmisa, em um desfile que celebrou os 170 anos da casa com atmosfera tipicamente londrina e trilha de FKA twigs. Sob direção criativa de Daniel Lee, a marca mergulhou em uma estética gótica. Golas estruturadas com babados e uma atmosfera noturna reposicionaram o clássico trench coat, reforçando a herança britânica sob um novo olhar contemporâneo.