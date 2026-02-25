Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/2), seis loterias: os concursos 6961 da Quina; o 2929 da Dupla Sena; o 3621 da Lotofácil; o 332 da +Milionária; o 2892 da Lotomania e o 815 da Super Sete
Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 5 milhões / +Milionária: R$ 25 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 69 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
01 - 20 - 24 - 27 - 34 - 47 no primeiro sorteio; 21 - 24 - 28 - 33 - 43 - 44 no segundo
15 - 45 - 55 - 62 - 65
09 - 13 - 28 - 32 - 40 - 42 - 45 - 48 - 57 - 59 - 61 - 64 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 92
01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25
35 - 36 - 40 - 43 - 47 - 50. Os trevos sorteados foram: 6 - 4
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 5