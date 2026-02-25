Pode colocar plástico no micro-ondas? Especialista explica riscos

Requer atenção

Para a oncologista, a exposição contínua a microplásticos representa um risco silencioso para o organismo. Segundo ela, o consumo frequente de alimentos aquecidos em plástico pode gerar impactos cumulativos no corpo, principalmente em sistemas como o hormonal, imunológico e o digestivo. O problema não está no micro-ondas em si, mas no material utilizado no aquecimento, e reforça que a troca do recipiente já reduz o risco.