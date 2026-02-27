Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (27/1), cinco loterias: os concursos 6963 da Quina; o 2930 da Dupla Sena; o 3623 da Lotofácil; o 2893 da Lotomania e o 816 da Super Sete
Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 7 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 75 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
01 - 02 - 07 - 13 - 16 - 25 no primeiro sorteio; 06 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 no segundo
06 - 19 - 29 - 62 - 74
00 - 02 - 05 - 06 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 - 43 - 44 - 51 - 53 - 61 - 67 - 68 - 89 - 93 - 98 - 99
02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 0