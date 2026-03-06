Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (6/3), cinco loterias: os concursos 6969 da Quina; o 2933 da Dupla Sena; o 3629 da Lotofácil; o 2896 da Lotomania e o 819 da Super Sete
Quina: R$ 13 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 81 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
21 - 24 - 29 - 35 - 41 - 49 no primeiro sorteio; 05 - 06 - 17 - 20 - 22 - 35 no segundo
24 - 35 - 37 - 39 - 45
09 - 11 - 12 - 13 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 34 - 36 - 39 - 42 - 43 - 53 - 75 - 76 - 78 - 83 - 87
01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 8