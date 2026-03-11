Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (11/3), seis loterias: os concursos 6973 da Quina; o 2935 da Dupla Sena; o 3633 da Lotofácil; o 336 da +Milionária; o 2898 da Lotomania e o 821 da Super Sete
Quina: R$ 19 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 29 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 76 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
05 - 12 - 29 - 34 - 41 - 46 no primeiro sorteio; 01 - 06 - 08 - 13 - 28 - 36 no segundo
02 - 11 - 41 - 67 - 78
00 - 02 - 04 - 06 - 11 - 15 - 20 - 28 - 37 - 39 - 45 - 51 - 52 - 53 - 59 - 62 - 73 - 75 - 79 - 97
01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
13 - 32 - 33 - 35 - 42 - 47. Os trevos sorteados foram: 6 -3
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 8