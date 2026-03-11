Essenciais! Frutas com fibras que saciam e fazem diferença na dieta

Frutas são fontes importantes de nutrientes e geralmente têm poucas calorias, o que pode ajudar no controle do peso. Elas oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde do organismo. Além disso, funcionam como opção saudável para matar a fome.

Por Flipar