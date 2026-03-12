Há plantas que atraem e repelem escorpiões?

A ideia de que certas plantas 'atraem' escorpiões é bastante difundida em casas brasileiras. Espécies como bromélias, samambaias e heras costumam ser apontadas como vilãs, mas essa relação não é tão direta quanto parece
Segundo o biólogo Marcelo Kuhlmann, escorpiões não se alimentam de plantas. Eles podem usar a vegetação apenas como abrigo ou área de caça, já que muitas plantas atraem insetos, a verdadeira fonte de alimento desses animais
Escorpiões preferem locais escuros, úmidos e protegidos. Plantas com folhagem densa e próxima ao solo, como samambaias e heras, criam microclimas ideais para que esses aracnídeos se escondam durante o dia
As bromélias, por acumularem água e resíduos orgânicos, favorecem a presença de insetos como mosquitos e baratas. Esses pequenos animais atraem escorpiões, que utilizam a planta tanto como abrigo quanto como área de caça
Palmeiras ornamentais também podem servir de esconderijo. As folhas secas presas ao tronco criam frestas e cavidades, enquanto frutos caídos e folhas acumuladas no solo atraem insetos que fazem parte da dieta dos escorpiões
Espécies aromáticas como alecrim, lavanda e arruda são citadas como repelentes naturais. No entanto, não há comprovação científica de que afastem escorpiões diretamente. O máximo que podem fazer é reduzir insetos, diminuindo indiretamente a oferta de alimento
Mais do que escolher plantas, o fator decisivo é o ambiente. Quintais com entulho, folhas secas, umidade excessiva e muitos insetos são mais atrativos. A prevenção envolve manter o espaço limpo, podar vegetação densa, retirar folhas acumuladas e controlar baratas e outros insetos
