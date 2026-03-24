TRAMA GOLPISTA

12 regras que Bolsonaro terá que cumprir na prisão domiciliar humanitária

Confira os detalhes do regime de isolamento determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para o ex-presidente

Por Roberto Fonseca
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, impôs um conjunto de 12 medidas ao conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tornada pública nesta terça-feira (24/3)

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

1) Tornozeleira eletrônica

O ex-presidente deverá usar monitoramento eletrônico, restrito ao endereço da residência, com envio diário de relatórios ao Judiciário

Reprodução

2) Visitas de familiares

Ficam autorizadas visitas regulares dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, em dias e horários fixos (quartas e sábados). A mulher, Michelle Bolsonaro; a filha, Laura; e a enteada, Letícia, têm livre acesso, por residirem no local

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

3) Visitas de advogados

Advogados podem visitar diariamente, inclusive fins de semana e feriados, com duração de até 30 minutos e mediante agendamento prévio

Beto Barata/ PL

4) Visitas médicas

Cinco profissionais de saúde previamente indicados podem acessar o local sem necessidade de aviso prévio, respeitando regras judiciais

Redes sociais

5) Fisioterapia autorizada

Sessões de fisioterapia são permitidas três vezes por semana, em horários definidos (no período noturno), com um profissional autorizado na decisão

Miguel Schincariol/AFP

6) Internação médica sem autorização prévia

Em caso de urgência, o ex-presidente pode ser internado sem autorização judicial prévia, desde que o STF seja comunicado em até 24 horas

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

7) Proibição de comunicação externa

Está proibido o uso de: celular, telefone e qualquer meio de comunicação. Inclusive por terceiros. Visitantes passam por revista e não podem portar eletrônicos

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

8) Proibição de redes sociais

É vedado acessar ou utilizar redes sociais, direta ou indiretamente

Tânia Rêgo/Agência Brasil

9) Proibição de gravações

Também fica proibido produzir ou divulgar vídeos e áudios, inclusive por intermédio de terceiros

reprodução/instagram

10) Fiscalização reforçada pela PMDF

A Polícia Militar deve monitorar a domiciliar, incluindo:vistoria de veículos, revista de visitantes vigilância do entorno, proibição de manifestações em raio de 1km. Com envio de relatórios ao STF.

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

11) Suspensão de visitas por 90 dias

Todas as demais visitas ficam proibidas por 90 dias, inclusive para outros moradores da casa, salvo autorização judicial

NELSON ALMEIDA / AFP

12) Obrigações da defesa

A defesa deve: Informar lista de advogados e funcionários (em 24h), indicar equipe de saúde 24h (em 48h) e enviar relatórios médicos semanais

Alan Santos/PR

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