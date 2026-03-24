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Ex-presidente preso

Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro

Decisão atende a pedido da defesa e conta com parecer favorável da PGR

Ex-presidente de 71 anos, condenado por tentativa de golpe, segue em tratamento hospitalar em Brasília sem previsão de alta - (crédito: Reprodução)
Ex-presidente de 71 anos, condenado por tentativa de golpe, segue em tratamento hospitalar em Brasília sem previsão de alta - (crédito: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (24/3). A decisão ocorre após o agravamento do estado de saúde de Bolsonaro, que está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 13 de março, devido a uma broncopneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração.

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A decisão de Moraes foi fundamentada em um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), emitido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, na segunda-feira (23). Gonet afirmou que a saúde do ex-presidente “demanda atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar”.

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Bolsonaro apresentou queda na saturação de oxigênio após uma crise de refluxo que levou o líquido aos pulmões. Ele chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas foi transferido para o quarto ontem após melhora clínica. Embora estável e em tratamento com antibióticos, não há previsão de alta.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 24/03/2026 15:10 / atualizado em 24/03/2026 15:12
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