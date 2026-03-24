Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (24/3), cinco loterias: os concursos 2988 da Mega-Sena; o 3644 da Lotofácil; o 6984 da Quina; o 2371 da Timemania e o 1192 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 12 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 13 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil
21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58
04 - 15 - 19 - 21 - 58
02 - 16 - 22 - 29 - 32 - 61 - 77. O time do coração é o 12 (Bahia/BA)
01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
10 - 11 - 12 - 16 - 21 - 22 - 24. O mês da sorte é 10 (outubro)