Saúde

O que acontece com seu corpo quando você para de segurar o choro

Apesar dos estigmas sociais em torno do ato de chorar, a psicóloga Anna Liberato explica que essa reação provoca efeitos biológicos e emocionais importantes no organismo

Por Anna Júlia Castro
Divulgação/Pexels

O choro é natural

Chorar é uma resposta do organismo a emoções intensas, podendo surgir por tristeza, frustração, alegria e até alívio

reprodução/redessociais

Chorar pode fazer bem

Especialistas afirmam que o choro pode funcionar como uma válvula de escape emocional, ajudando a liberar a tensão acumulada e podendo trazer a sensação de alívio

Divulgação/Pexels

O que acontece no cérebro

Quando choramos, o cérebro libera substâncias importantes, como a oxitocina, que traz a sensação de conforto; endorfina, ligada à sensação de bem-estar; e a prolactina que regulação emocional

Divulgação/Pexels

Menos estresse

Durante o choro, também pode ocorrer a redução do cortisol, o hormônio do estresse. Por isso, muitas pessoas sentem alívio depois de chorar

reprodução/redessociais

Segurar emoções pode fazer mal

Segundo a especialista, reprimir emoções por muito tempo pode causar o aumento do estresse, ansiedade, tensão muscular e dificuldade de regulação emocional

reprodução/redessociais

Quando buscar ajuda

Procure apoio psicológico se houver: choro frequente ou incontrolável, tristeza persistente, sensação de vazio, perda de interesse pela rotina

reprodução/redessociais

Veja Mais

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais