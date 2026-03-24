O que acontece com seu corpo quando você para de segurar o choro

Chorar é uma resposta do organismo a emoções intensas, podendo surgir por tristeza, frustração, alegria e até alívio
Especialistas afirmam que o choro pode funcionar como uma válvula de escape emocional, ajudando a liberar a tensão acumulada e podendo trazer a sensação de alívio
Quando choramos, o cérebro libera substâncias importantes, como a oxitocina, que traz a sensação de conforto; endorfina, ligada à sensação de bem-estar; e a prolactina que regulação emocional
Durante o choro, também pode ocorrer a redução do cortisol, o hormônio do estresse. Por isso, muitas pessoas sentem alívio depois de chorar
Segundo a especialista, reprimir emoções por muito tempo pode causar o aumento do estresse, ansiedade, tensão muscular e dificuldade de regulação emocional
Procure apoio psicológico se houver: choro frequente ou incontrolável, tristeza persistente, sensação de vazio, perda de interesse pela rotina
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite