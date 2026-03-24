Pão com ovo diariamente pode ser saudável? Especialistas explicam

Segundo a nutricionista Paula Naomi Tujimoto, do Hospital Anchieta, o impacto da refeição depende menos do alimento isolado e mais do conjunto da dieta ao longo do dia
Um pão francês com ovo frito tem em média entre 250 e 270 calorias, cerca de 10 g de proteína, 12 g de gordura e aproximadamente 30 g de carboidratos
De acordo com Paula Naomi Tujimoto, nutricionista clínica do Hospital Anchieta, a gema concentra nutrientes importantes como colina, vitaminas A, D, E e K, além de carotenoides ligados à saúde dos olhos
Ovo frito pode aumentar o teor de gordura da refeição, principalmente quando preparado com muito óleo ou manteiga. Versões cozidas ou pochê preservam as proteínas sem acrescentar gordura extra
O pão francês fornece energia rápida, mas tem menos fibras e mais sódio que versões integrais. Alternar tipos de pão pode ajudar a melhorar o perfil nutricional da refeição
Segundo a nutricionista Fernanda Coimbra, da área de nutrição clínica e ortomolecular, pão com ovo pode fazer parte da alimentação de pessoas saudáveis quando inserido em uma dieta variada
As nutricionista sugere incluir frutas, sementes ou fontes de fibras na rotina alimentar. Alimentos como aveia, chia, linhaça e gergelim podem complementar a dieta, assim como verduras e legumes consumidos ao longo do dia
Quando consumido dentro de um contexto alimentar equilibrado e com variedade de alimentos ao longo do dia, a combinação pode fazer parte da rotina sem prejuízo à saúde
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite