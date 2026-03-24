Alimentação

Pão com ovo diariamente pode ser saudável? Especialistas explicam

Com presença frequente na mesa do brasileiro, a combinação reúne proteína e carboidrato, mas exige atenção ao preparo e ao equilíbrio da dieta

Por Thamires Pinheiro
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Contexto da alimentação

Segundo a nutricionista Paula Naomi Tujimoto, do Hospital Anchieta, o impacto da refeição depende menos do alimento isolado e mais do conjunto da dieta ao longo do dia

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Combinação de proteína e energia

Um pão francês com ovo frito tem em média entre 250 e 270 calorias, cerca de 10 g de proteína, 12 g de gordura e aproximadamente 30 g de carboidratos

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O valor nutricional do ovo

De acordo com Paula Naomi Tujimoto, nutricionista clínica do Hospital Anchieta, a gema concentra nutrientes importantes como colina, vitaminas A, D, E e K, além de carotenoides ligados à saúde dos olhos

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Modo de preparo faz diferença

Ovo frito pode aumentar o teor de gordura da refeição, principalmente quando preparado com muito óleo ou manteiga. Versões cozidas ou pochê preservam as proteínas sem acrescentar gordura extra

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Atenção ao tipo de pão

O pão francês fornece energia rápida, mas tem menos fibras e mais sódio que versões integrais. Alternar tipos de pão pode ajudar a melhorar o perfil nutricional da refeição

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Pode fazer parte da rotina

Segundo a nutricionista Fernanda Coimbra, da área de nutrição clínica e ortomolecular, pão com ovo pode fazer parte da alimentação de pessoas saudáveis quando inserido em uma dieta variada

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Variedade é essencial

As nutricionista sugere incluir frutas, sementes ou fontes de fibras na rotina alimentar. Alimentos como aveia, chia, linhaça e gergelim podem complementar a dieta, assim como verduras e legumes consumidos ao longo do dia

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Não vilanizar é importante

Quando consumido dentro de um contexto alimentar equilibrado e com variedade de alimentos ao longo do dia, a combinação pode fazer parte da rotina sem prejuízo à saúde

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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