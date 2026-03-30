O que atrai insetos para dentro do banheiro?

A presença de insetos no banheiro é uma queixa comum, e independente da limpeza o banheiro oferece o 'combo perfeito' para a sobrevivência de diversas espécies: umidade, calor e alimento abundante
Hudson explica que entre os insetos mais comuns encontrados nesses espaços estão as baratas, as formigas, e as famosas 'mosquinhas de banheiro'
'O que para a gente é um cheiro desagradável, para esses insetos é um sinal químico de que há alimento disponível', enfatiza o biólogo
Um dos principais equívocos, segundo Hudson, é focar apenas no chão: 'O banheiro acumula resíduos invisíveis no dia a dia. Por isso, é fundamental limpar também cantos, ralos, box e vaso sanitário com frequência', orienta
Para evitar insetos no seu banheiro, o biólogo separou algumas medidas simples: Vedar os Ralos; Higienize os Canos; Ventilação, mantenha janelas abertas o máximo de tempo; Atenção aos Cantos, limpar rejuntes e frestas de box e Lixo Fechado
Por fim, Hudson faz um alerta: a presença frequente de insetos não deve ser ignorada. 'Eles não aparecem por acaso. Normalmente indicam que o ambiente está oferecendo condições ideais'
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca