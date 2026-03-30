Cuidados paliativos: o que são e como garantem dignidade ao paciente

A abordagem paliativa é ampla e personalizada, atuando em diversas frentes para garantir o bem-estar global do paciente. - (crédito: Reprodução/ Canva)

Os cuidados paliativos representam uma abordagem de saúde focada em garantir qualidade de vida a pacientes com doenças graves que ameaçam a continuidade da vida. Diferente do que muitos pensam, essa assistência não significa o fim do tratamento, mas sim um novo olhar sobre o bem-estar do indivíduo, que passa a ser o centro de todas as decisões.

A prática vai além do tratamento da enfermidade em si. Uma equipe formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais trabalha em conjunto para aliviar não apenas a dor física, mas também o sofrimento emocional, social e espiritual. O objetivo é proporcionar dignidade e conforto em todas as fases da doença.

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Essa modalidade de cuidado pode ser oferecida em hospitais, ambulatórios ou na própria casa do paciente, dependendo da necessidade e da estrutura disponível. A comunicação clara entre a equipe, o paciente e a família é um pilar fundamental para alinhar expectativas e respeitar os desejos de quem está sendo cuidado.

Qual o foco do tratamento?

A abordagem paliativa é ampla e personalizada, atuando em diversas frentes para garantir o bem-estar global do paciente. As principais áreas de atuação incluem o controle de sintomas, o suporte psicossocial e a assistência familiar.

O controle de dores, falta de ar, náuseas e outros desconfortos físicos é prioridade. Para isso, são utilizados medicamentos e terapias que visam proporcionar o máximo de alívio, permitindo que a pessoa se sinta mais disposta e ativa dentro de suas possibilidades.

O diagnóstico de uma doença grave afeta a saúde mental. Por isso, o suporte emocional e psicológico ajuda pacientes a lidar com ansiedade, depressão e medo, oferecendo um espaço seguro para expressar sentimentos e encontrar formas de enfrentamento.

A assistência se estende aos familiares e cuidadores, que também vivenciam um processo de grande estresse e sofrimento. A equipe oferece orientação sobre como cuidar do paciente e suporte para que eles também cuidem de sua própria saúde emocional durante a jornada.

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Um dos principais mitos é que os cuidados paliativos são apenas para pessoas em fase terminal. Na realidade, eles podem ser iniciados logo após o diagnóstico de uma doença complexa, como câncer, doenças cardíacas avançadas ou neurológicas degenerativas, e oferecidos em conjunto com o tratamento curativo.

O objetivo principal é assegurar que o paciente tenha autonomia sobre suas escolhas e possa viver da forma mais plena e confortável possível, independentemente do estágio da doença.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.