Há 20 anos, o primeiro astronauta brasileiro ia ao espaço

Há exatamente vinte anos, em 30 de março de 2006, o Brasil celebrava um marco histórico: o tenente-coronel Marcos Pontes se tornava o primeiro e único brasileiro a chegar à Estação Espacial Internacional (ISS). A bordo da nave russa Soyuz TMA-8, que decolou do Cazaquistão em 29 de março, Pontes deu início à ‘Missão Centenário’, um projeto que levou a ciência e o sonho espacial do país a um novo patamar.
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O nome da missão foi uma homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont no 14-Bis, em Paris. Como tributo ao pai da aviação, Pontes levou consigo uma bandeira do Brasil e um chapéu panamá, símbolo icônico do inventor. A viagem não foi apenas um feito pessoal, mas um evento simbólico que conectou o pioneirismo brasileiro do passado com as fronteiras da ciência e tecnologia do futuro.
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Ciência brasileira em microgravidade
Durante os oito dias na Estação Espacial Internacional, de um total de dez dias de missão, Marcos Pontes conduziu oito experimentos científicos e tecnológicos selecionados pela Agência Espacial Brasileira (AEB). Os projetos, desenvolvidos por universidades e centros de pesquisa nacionais, abrangeram diversas áreas, como:
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Análise da germinação de sementes de feijão em microgravidade;
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Estudo da cinética de enzimas em processos de catálise;
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Testes de reparos em circuitos elétricos com solda sem chumbo;
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Projetos educacionais para observar o comportamento de nuvens de partículas.
Além da agenda científica, o astronauta levou um pouco da cultura brasileira para o espaço, incluindo um cardápio com pratos como feijoada desidratada. Pontes retornou à Terra em 8 de abril de 2006, concluindo sua jornada com sucesso.
O legado de um pioneiro
A Missão Centenário deixou um legado duradouro, inspirando milhares de jovens brasileiros a seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A imagem de Pontes flutuando no espaço com a bandeira do Brasil se tornou um símbolo de que é possível alcançar grandes objetivos.
Após sua carreira como astronauta, Pontes ingressou na vida pública: atuou como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações entre 2019 e 2022 e, posteriormente, foi eleito senador por São Paulo em 2022, continuando a defender pautas ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do país.
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