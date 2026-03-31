Jogos Roguelike para zerar

Internautas dizem que 'Saros' vem para fazer parte da linha dos Roguelike, que é um gênero de jogo baseado em partidas rápidas (chamadas de runs), mapas aleatórios e desafios densos, em que a morte do personagem principal leva o jogador de volta para o começoDivulgação/SuperGiant
O gênero nasceu da complexidade dos RPGs de mesa, que foram levados para os computadores. Tudo começou com Rogue, de 1980, com gráficos simples e a base da jogabilidade em texto e mapas aleatórios criaram a 'morte permanente'. Por muito tempo o estilo foi parte de um nicho, mas a chave virou com a transição para o 'rogue-lite'Divulgação/A.I. Design
Jogos como The Binding of Isaac foram essenciais nessa virada de chave, mostrando que o estilo poderia ser replicado em plataformas, shooters e até jogos de cartas. Essa evolução não só tornou o gênero mais acessível, saindo de menus complexos para mecânicas de ação imediata.Divulgação/Edmund McMillen e Florian Himsl
A Sony PlayStation tem uma seleção de jogos no catálogo do serviço de assinatura da empresa, entre os gêneros está o roguelike, o Correio então separou uma seleção de títulos para te preparar para o lançamento de 'Saros'Divulgação/PlayStation Plus
No papel de Selene, o jogador enfrenta um eterno loop temporal em um planeta alienígena. O jogo tem um combate frenético e uma atmosfera psicológica tensaDivulgação/Sony PlayStation
Com estética de história em quadrinhos, este jogo se passa em um purgatório no estilo do Velho Oeste. O diferencial do jogo é o sistema de cobertura tático e a precisão necessária para sobreviver aos duelosDivulgação/Upstream Arcade
Neste jogo, o tempo é o maior inimigo do jogador, já que quanto mais demorar em cada fase, mais forte os inimigos ficam, exigindo rapidez e estratégia para sobreviver às hordas.Divulgação/Gearbox Software
Gerenciando uma equipe de vilões em combates por turnos, esse jogo tem uma mecânica única que permite 'trapacear' na interface para manipular a sorte a seu favor.Divulgação/Cyanide
Esses títulos compartilham um mesmo princípio, que 'Saros' promete reforçar: a morte não é o fim. Para saber mais sobre 'Saros' ou até adquiri-lo na pré-venda, acesse o site oficial da PlayStation Store.Divulgação/Sony PlayStation
'Saros' é o próximo jogo da Housemarque e vai manter o estilo roguelike dos títulos anteriores, prometendo uma evolução no sistema de progressão, mais desafio e com um tempo que passa conforme o jogador vai explorando o mapaDivulgação/Sony PlayStation