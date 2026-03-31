Jogos Roguelike para zerar

Do RPG de mesa ao computador

O gênero nasceu da complexidade dos RPGs de mesa, que foram levados para os computadores. Tudo começou com Rogue, de 1980, com gráficos simples e a base da jogabilidade em texto e mapas aleatórios criaram a 'morte permanente'. Por muito tempo o estilo foi parte de um nicho, mas a chave virou com a transição para o 'rogue-lite'