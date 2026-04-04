Dupla Sena, Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/4), sete loterias: os concursos 2992 da Mega-Sena; o 6993 da Quina; o 3653 da Lotofácil; 343 da +Milionária; o 2376 da Timemania e o 1197 do Dia da Sorte, além da Dupla Sena de Páscoa 2940