Dupla Sena, Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/4), sete loterias: os concursos 2992 da Mega-Sena; o 6993 da Quina; o 3653 da Lotofácil; 343 da +Milionária; o 2376 da Timemania e o 1197 do Dia da Sorte, além da Dupla Sena de Páscoa 2940
Dupla Sena: R$ 40 milhões e R$ 4 milhões / Mega Sena: R$ 9 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 6 milhões / Timemania: R$ 16 milhões / +Milionária: R$ 33 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49
05 - 13 - 18 - 29 - 31 - 33 no primeiro sorteio; 01 - 08 - 15 - 19 - 21 - 22 no segundo
09 - 34 - 38 - 43 - 51 - 63 - 76. O time do coração é o 74 (Tocantinópolis/TO)
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21
01 - 16 - 17 - 26 - 34 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 4
04 - 10 - 11 - 19 - 20 - 25 - 26. O mês da sorte é 07 (julho)
07 - 17 - 25 - 49 - 74