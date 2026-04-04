Estilo de Vida

Os estilos e padronagens de diferentes países em trajes típicos

Ao redor do mundo, algumas peças de vestuário tornaram-se símbolos nacionais. Elas refletem a história, o clima e os costumes de diferentes povos, ajudando a expressar identidades culturais marcantes.

Por Flipar
Imagem de Monika Grafik por Pixabay

Kilt - Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.

Imagem de Christopher Chilton por Pixabay

Kimono — Japão Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.

Imagem de Jason Goh por Pixabay

Sari — Índia Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.

Joy prokash roy/Wikimédia Commons

Keffiyeh — Arábia Saudita Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.

Remy Steinegger/Wikimédia Commons

Sombrero charro — México Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.

- Reprodução do Flickr Victor Muruet

Lederhosen — Alemanha Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.

Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay

Tam o’ shanter — Escócia Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.

Divulgação

Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.

OXLAEY.com/Wikimédia Commons

Poncho andino — Peru Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.

Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas

Boubou — Senegal Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.

Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine

Dirndl — Áustria Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.

Florian Schott/Wikimédia Commons

Djellaba — Marrocos Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.

Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons

Kokoshnik — Rússia Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.

Reprodução do Facebook Helene Helenita

Fustanella — Grécia Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.

Reprodução do Flickr Eschi46

Áo dài — Vietnã Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.

Reprodução do Flickr Luan.Pham

Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.

William Murphy/Wikimédia Commons

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