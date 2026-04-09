O que ninguém nunca te contou sobre a cerveja no seu corpo

Coração e limites seguros

Estudos antigos sugeriam menor risco cardiovascular com consumo moderado, mas análises recentes apontam que o efeito pode estar ligado ao estilo de vida dos consumidores, e não ao álcool. Organizações de saúde reforçam que não existe nível totalmente seguro de ingestão, recomendando limites baixos: até uma dose por dia para mulheres e até duas para homens