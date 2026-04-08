Descubra o que o vinho realmente provoca no intestino e no coração

Uma taça de vinho à noite costuma vir acompanhada de uma promessa silenciosa. A ideia de que, além do prazer, existe um pequeno gesto de cuidado com a saúde. Durante anos, essa ideia foi reforçada por estudos e pela popularização da dieta mediterrânea.

Mas o que de fato acontece no corpo quando o vinho entra na rotina ainda está sendo revisitado pela ciência. Uma das áreas mais recentes de investigação envolve o intestino. Pesquisas clínicas com humanos analisadas em revisão sistemática publicada em bases como PubMed e Scopus mostram que os polifenóis presentes no vinho tinto interagem com a microbiota intestinal, o conjunto de bactérias que regula funções essenciais do organismo.

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Esses compostos não são totalmente absorvidos no intestino delgado. Eles chegam ao cólon, onde passam a ser transformados pelas bactérias intestinais. Esse processo pode favorecer microrganismos considerados benéficos, como espécies associadas à menor inflamação e melhor resposta imunológica.

A nutricionista Ana Clara da Cruz Silva explica que essa relação existe, mas não deve ser romantizada. Segundo ela, há indícios de modulação positiva da microbiota, mas o impacto é pequeno para tratar o vinho como ferramenta de saúde.

Proteção cardiovascular

Durante décadas, o vinho tinto foi associado a uma espécie de proteção cardiovascular, especialmente por causa do chamado paradoxo francês, hipótese que tentava explicar os baixos índices de doenças cardíacas na França apesar de uma dieta rica em gorduras.

Parte dessa narrativa está ligada ao resveratrol, composto presente na casca da uva e conhecido por ter ação antioxidante em estudos experimentais. Em laboratório, ele atua na redução do estresse oxidativo e em processos inflamatórios.

O problema é que o corpo humano não responde da mesma forma que o ambiente controlado dos estudos.

A quantidade de resveratrol presente no vinho é considerada baixa para gerar efeitos clínicos relevantes. Além disso, análises como a publicada no British Medical Journal, indicam que o suposto benefício cardiovascular pode estar mais relacionado ao estilo de vida de quem consome vinho com moderação do que à bebida em si.

Pessoas que bebem vinho regularmente tendem, em média, a ter hábitos mais equilibrados, como alimentação variada e prática de atividade física. Isso embaralha os resultados e dificulta isolar o efeito do vinho.

Ainda assim, os polifenóis presentes na bebida continuam sendo estudados devido ao potencial antioxidante e a interação com o organismo. Mas o consenso atual é mais cauteloso.



Não existe dose considerada benéfica. O que há é um limite de baixo risco

Segundo a nutricionista, isso equivale a uma taça por dia para mulheres e até duas para homens. Acima disso, os efeitos negativos do álcool passam a superar qualquer possível benefício.

Na prática, o vinho ocupa um lugar curioso. Ele está entre o prazer e a expectativa de saúde, entre o ritual social e o interesse científico. O que os estudos mostram é que ele até conversa com o organismo, influencia bactérias intestinais e carrega compostos interessantes.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe