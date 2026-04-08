O que a cerveja faz no seu corpo e quase ninguém te explica

Estudos também sugerem que o consumo moderado pode estar ligado a menor risco cardiovascular - (crédito: Reprodução)

Um estudo clínico realizado por pesquisadores da Espanha e publicado na revista científica Journal of Agricultural and Food Chemistry observou o consumo diário de cerca de 330 ml de cerveja em homens saudáveis por quatro semanas e foi constatado o aumentou a diversidade da microbiota intestinal.

Esse conjunto de bactérias que vive no organismo é considerado um dos sistemas mais importantes do corpo. Ele influencia desde a imunidade até processos inflamatórios. Quanto mais diversa essa microbiota, melhor tende a ser a resposta do organismo.

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A explicação está nos polifenóis presentes no malte e no lúpulo, compostos que funcionam como alimento para bactérias benéficas. Na prática, isso pode ajudar o corpo a manter um equilíbrio interno mais estável.

Mesmo assim, o efeito está longe de ser um aval para o consumo desenfreado. A nutricionista Ana Clara Silva explica que o impacto existe, mas é limitado. Segundo ela, os estudos mostram uma alteração positiva na microbiota, mas discreta. Não é algo que justifique o consumo com foco em saúde, especialmente porque existem outras formas mais eficazes de alcançar esse mesmo benefício.

Outro ponto que começa a ser revisto é a relação direta entre cerveja e ganho de peso. Revisões científicas apontam que o consumo leve a moderado de álcool não está associado de forma consistente ao aumento de gordura corporal.

Isso acontece porque o álcool tem prioridade no metabolismo do fígado, o que pode levar o organismo a compensar calorias ao longo do dia. Ainda assim, essa lógica muda completamente quando entra o excesso.

Na prática, o que sustenta a ideia da “barriga de cerveja” não é apenas a bebida, mas a combinação do consumo frequente, grandes quantidades e associação com alimentos calóricos que acabam criando o cenário ideal para o acúmulo de gordura abdominal.

Dentro da composição da cerveja, o lúpulo aparece como um dos elementos mais estudados. Ele contém xanthohumol, um composto com ação antioxidante e anti-inflamatória investigado em pesquisas experimentais. Também há interesse científico nos fitoestrogênios presentes na planta, que têm leve ação hormonal.

Apesar disso, a quantidade desses compostos na bebida é considerada baixa. Até agora, não há evidência suficiente para associar o consumo de cerveja a benefícios diretos nesses campos.

Quando o assunto é coração, a discussão fica ainda mais delicada. Durante muito tempo, estudos sugeriram que o consumo moderado poderia estar ligado a menor risco cardiovascular. Mas análises mais recentes, como as publicadas no British Medical Journal, indicam que esse efeito pode ter relação com o estilo de vida de quem bebe moderadamente, e não com o álcool em si.

Hoje, o entendimento mais aceito por organizações de saúde é que não existe nível completamente seguro para o consumo de álcool. Ainda assim, quando presente, recomenda-se manter limites baixos. Para mulheres, até uma dose por dia. Para homens, até duas.

Ana Clara complementa que a cerveja não age de forma isolada no corpo. Ela interage com bactérias intestinais, metabolismo e hábitos de vida ao mesmo tempo.



*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe