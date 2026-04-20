Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (20/4), cinco loterias: os concursos 7006 da Quina, o 3666 da Lotofácil, o 2914 da Lotomania, 2947 da Dupla-Sena e o 837 da Super Sete
Quina: R$ 28 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 53 mil / Super Sete: R$ 6 milhões
05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44 no primeiro sorteio; 01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44 no segundo
33 - 41 - 48 - 55 - 68
03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 4