Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/4), cinco loterias: os concursos 3001 da Mega-Sena; o 3672 da Lotofácil; o 7012 da Quina; o 2385 da Timemania e o 1206 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 114 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 22 milhões / Dia de Sorte: R$ 200 mil
01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
44 - 53 - 54 - 57 - 75
05 - 14 - 16 - 17 - 20 - 70 - 76. O time do coração é o 30 (CRB/AL)
01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25
02 - 08 - 10 - 11 - 18 - 27 - 29. O mês da sorte é 12 (dezembro)