Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (13/5), a Quina 7024, a Lotomania 2923, a Super Sete 846, a Lotofácil 3684, a Dupla Sena 2956 e a +Milionária 354
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 600 mil / Lotomania: R$ 4 milhões / +Milionária: R$ 41 milhões / Dupla Sena: R$ 510 mil e R$ 43 mil / Super Sete: R$ 400 mil
12 - 17 - 19 - 29 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 14 - 20 - 21 - 26 - 27 no segundo
02 - 38 - 43 - 48 - 74
02 - 05 - 10 - 11 - 14 - 18 - 31 - 33 - 47 - 48 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 82 - 88 - 93 - 95
01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23
04 - 11 - 14 - 32 - 35 - 40. Os trevos sorteados foram: 3 - 5
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 5