Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (22/5), cinco loterias: os concursos 7032 da Quina; o 2960 da Dupla Sena; o 3692 da Lotofácil; o 2927 da Lotomania e o 850 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 7 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 52 mil / Super Sete: R$ 650 mil
03 - 12 - 34 - 39 - 46 - 48 no primeiro sorteio; 16 - 21 - 34 - 41 - 43 - 47 no segundo
05 - 28 - 48 - 49 - 71
03 - 04 - 06 - 11 - 29 - 31 - 44 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 60 - 67 - 68 - 69 - 76 - 78 - 84 - 91
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 3