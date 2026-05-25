Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (25/5), cinco loterias: os concursos 7034 da Quina, o 3694 da Lotofácil, o 2928 da Lotomania, 2961 da Dupla-Sena e o 851 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 8 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 53 mil / Super Sete: R$ 750 mil
10 - 12 - 13 - 16 - 37 - 42 no primeiro sorteio; 11 - 12 - 27 - 29 - 31 - 47 no segundo
12 - 21 - 74 - 77 - 79
07 - 12 - 18 - 22 - 24 - 35 - 37 - 42 - 58 - 59 - 61 - 63 - 71 - 74 - 75 - 77 - 79 - 91 - 98 - 99
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
Coluna 1: 9 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 6