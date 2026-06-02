Com Corpus Christi, quando é o quinto dia útil de junho?

Além das festas juninas, comemora-se em junho o Corpus Christi, que neste ano será celebrado em 4/6. A data pode impactar o pagamento dos trabalhadores CLTReprodução
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que o quinto dia útil de cada mês é o limite para o pagamento de salários no BrasilMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Corpus Christi não é feriado nacional, mas ponto facultativo. Isso significa que estados e municípios podem decidir se haverá folga oficialMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Onde Corpus Christi é feriado (municipal ou estadual): o dia 4 de junho (quinta-feira) não é contabilizado, portanto, o quinto dia útil cai no sábado (6/6). Como as agências bancárias não operam aos sábados, é uma prática comum que muitas empresas antecipem o depósito para a sexta-feira (5 de junho)Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A decisão depende da legislação estadual ou municipal. Cada território pode transformar o ponto facultativo em feriado religiosoMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Delegacias, hospitais e ambulatórios mantém funcionamento em esquema de plantão, mesmo em pontos facultativos ou feriadosMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Se Corpus Christi for considerado feriado e o funcionário trabalhar, ele tem direito a receber em dobro ou folga compensatóriaEd Alves/CB/DA Press
Para o advogado trabalhista Wallace Leones, se a empresa aderir ao feriado, deve-se garantir os benefícios constitucionais. Ausências sem justificativa podem gerar penalizaçõesEd Alves/CB/DA Press
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe