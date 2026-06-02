Com Corpus Christi, quando é o quinto dia útil de junho?

Data de pagamento

Onde Corpus Christi é feriado (municipal ou estadual): o dia 4 de junho (quinta-feira) não é contabilizado, portanto, o quinto dia útil cai no sábado (6/6). Como as agências bancárias não operam aos sábados, é uma prática comum que muitas empresas antecipem o depósito para a sexta-feira (5 de junho)