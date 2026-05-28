Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Prêmios

Mega-Sena: R$ 5 milhões / Lotofácil: 2 milhões / Quina: R$ 10 milhões / Timemania: R$ 31 milhões / Dia de Sorte: R$ 600 mil

Reprodução

Mega-Sena

05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

09 - 26 - 42 - 55 - 66

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

01 - 12 - 15 - 26 - 53 - 64 - 70. O time do coração é o 03 (Amazonas)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 02 - 07 - 18 - 20 - 24 - 29. O mês da sorte é 02 (fevereiro)

Reprodução/Loterias Caixa

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (28/5), cinco loterias: os concursos 3012 da Mega-Sena; o 3697 da Lotofácil; o 7037 da Quina; o 2397 da Timemania e o 1219 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

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