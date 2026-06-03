Mitos e verdades sobre o consumo de suco de uva

Suco de uva e o emagrecimento

Uma das dúvidas mais frequentes nas redes é se o suco de uva provoca ganho de peso. A resposta, segundo a especialista, é que depende do contexto geral da alimentação. 'O suco de uva não engorda por si só. O ganho de peso ocorre quando há excesso de calorias na dieta como um todo', afirma