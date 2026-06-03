SAÚDE

Mitos e verdades sobre o consumo de suco de uva

O suco de uva integral virou alvo de debates nas redes sociais e, para esclarecer as principais dúvidas sobre o consumo da bebida, o Correio conversou com a nutricionista Ana Clara Cruz

Por Anna Júlia Castro
congerdesign/Pixabay

Suco integral não substitui a fruta

Segundo Ana, a diferença está na quantidade de fibras. Durante o processamento, boa parte das fibras presentes na casca e na polpa é perdida, reduzindo o potencial de saciedade e os benefícios para a saúde intestinal

Minervino Junior/CB

Benefícios para a saúde cardiovascular

Estudos científicos apontam que o suco de uva integral contém compostos bioativos importantes, como polifenóis, resveratrol e flavonoides, substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória

Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Suco de uva e o emagrecimento

Uma das dúvidas mais frequentes nas redes é se o suco de uva provoca ganho de peso. A resposta, segundo a especialista, é que depende do contexto geral da alimentação. 'O suco de uva não engorda por si só. O ganho de peso ocorre quando há excesso de calorias na dieta como um todo', afirma

Reprodução/Freepik

Gestantes podem consumir?

A bebida não contém álcool e oferece compostos antioxidantes importantes. No entanto, o excesso deve ser evitado por causa da quantidade de açúcares naturalmente presentes. 'Uma porção pequena ao dia, dentro de uma alimentação equilibrada, não representa risco para a maioria das gestantes', afirma

Pexels

Consumo diário

Ana explica que, para pessoas saudáveis, o consumo diário não costuma representar riscos à saúde. A recomendação da nutricionista é de aproximadamente 150 a 250 mililitros por dia, quantidade considerada compatível com uma alimentação equilibrada

Cláudio Versiani/CB/D.A Press

Vida saudável

'A principal mensagem para o consumidor é que o suco de uva integral pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas não substitui hábitos fundamentais como consumir frutas, verduras, legumes, praticar atividade física e manter uma alimentação equilibrada', conclui

Bruna Pauxis

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*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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