Mitos e verdades sobre o consumo de suco de uva

Segundo Ana, a diferença está na quantidade de fibras. Durante o processamento, boa parte das fibras presentes na casca e na polpa é perdida, reduzindo o potencial de saciedade e os benefícios para a saúde intestinal
Estudos científicos apontam que o suco de uva integral contém compostos bioativos importantes, como polifenóis, resveratrol e flavonoides, substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória
Uma das dúvidas mais frequentes nas redes é se o suco de uva provoca ganho de peso. A resposta, segundo a especialista, é que depende do contexto geral da alimentação. 'O suco de uva não engorda por si só. O ganho de peso ocorre quando há excesso de calorias na dieta como um todo', afirma
A bebida não contém álcool e oferece compostos antioxidantes importantes. No entanto, o excesso deve ser evitado por causa da quantidade de açúcares naturalmente presentes. 'Uma porção pequena ao dia, dentro de uma alimentação equilibrada, não representa risco para a maioria das gestantes', afirma
Ana explica que, para pessoas saudáveis, o consumo diário não costuma representar riscos à saúde. A recomendação da nutricionista é de aproximadamente 150 a 250 mililitros por dia, quantidade considerada compatível com uma alimentação equilibrada
'A principal mensagem para o consumidor é que o suco de uva integral pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas não substitui hábitos fundamentais como consumir frutas, verduras, legumes, praticar atividade física e manter uma alimentação equilibrada', conclui
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia
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