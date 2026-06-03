EMAGRECIMENTO

Pílula para diabetes faz músculo queimar gordura e desafia Ozempic

Estudo mostra que novo medicamento preserva a massa muscular e faz o corpo queimar energia como se estivesse treinando, abrindo caminho para uma nova geração de tratamentos metabólicos

Por Thamires Pinheiro
Siora Photography na Unsplash

Uma nova estratégia contra doenças metabólicas

Pesquisadores da Suécia desenvolveram o ATR-258, um medicamento experimental que pode transformar o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Diferente dos remédios atuais, a pílula não atua no cérebro para reduzir a fome, mas diretamente nos músculos, estimulando maior gasto energético

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O diferencial em relação ao Ozempic

Enquanto medicamentos como Ozempic e Wegovy trouxeram efeitos colaterais como náuseas, desconfortos digestivos e perda de massa muscular,o ATR-258 surge como alternativa ao preservar músculos e reduzir gordura corporal sem comprometer o apetite

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Músculos em treino constante

O ATR-258 age como um simulador molecular de exercício físico. Ele ativa mecanismos típicos da atividade muscular, fazendo com que as células consumam mais combustível mesmo em repouso. Na prática, os músculos absorvem mais glicose do sangue e utilizam gordura como fonte de energia, como se estivessem treinando continuamente

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Resultados iniciais

Nos primeiros testes clínicos, envolvendo 48 voluntários saudáveis e 25 pessoas com diabetes tipo 2, o medicamento mostrou-se seguro e bem tolerado. Os pesquisadores observaram melhora no controle da glicose, aumento da sensibilidade à insulina e redução da gordura corporal, sem perda de massa magra

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Segurança com o medicamento

Segundo os autores do estudo publicado na revista Cell, o ATR-258 não apresentou os problemas cardiovasculares que limitaram o uso de compostos semelhantes no passado. Esse perfil de segurança reforça o potencial da substância como uma opção viável para pacientes com obesidade e diabetes tipo 2

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Vantagem na forma de administração

Outro ponto relevante é que, ao contrário do Ozempic, aplicado por injeção, o ATR-258 é administrado em cápsulas. Isso pode facilitar a adesão ao tratamento, especialmente entre pacientes que têm dificuldade com aplicações subcutâneas

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Perspectivas para o futuro

A próxima etapa será um estudo clínico de Fase II, que avaliará a eficácia em um número maior de pessoas. Se os resultados forem confirmados, o ATR-258 poderá inaugurar uma nova geração de tratamentos metabólicos, oferecendo perda de gordura com preservação muscular, um fator importante para envelhecimento saudável, mobilidade e controle metabólico

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*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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