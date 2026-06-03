Pílula para diabetes faz músculo queimar gordura e desafia Ozempic

Perspectivas para o futuro

A próxima etapa será um estudo clínico de Fase II, que avaliará a eficácia em um número maior de pessoas. Se os resultados forem confirmados, o ATR-258 poderá inaugurar uma nova geração de tratamentos metabólicos, oferecendo perda de gordura com preservação muscular, um fator importante para envelhecimento saudável, mobilidade e controle metabólico