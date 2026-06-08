Profissões que pagam mais de R$ 20 mil no Brasil

Os cirurgiões plásticos têm uma faixa salarial impressionante, de R$ 35.000 a R$ 300.000 mensais. Com alta demanda em diversos locais, a formação exige 12 anos de estudos, incluindo Medicina e especialização. Essa carreira oferece ganhos ilimitados em consultórios privados, segundo o Vestibulando Ansioso
Anestesiologistas podem ganhar entre R$ 30.000 e R$ 100.000 por mês. A formação inclui medicina e residência em anestesiologia, totalizando 9 anos. Muitos profissionais trabalham em hospitais e seus salários variam com base em plantões, conforme levantamento do Vestibulando Ansioso
Os CEOs de multinacionais podem faturar de R$ 50.000 a R$ 500.000 mensais, dependendo da empresa. Essa posição exige uma formação diversificada e ampla experiência de gestão. Um cargo desafiador, mas que traz recompensas financeiras significativas, segundo o Vestibulando Ansioso
Os diretores de tecnologia da informação (CIO) têm uma média de R$ 38.000 por mês. Com a crescente digitalização das empresas, a formação em tecnologia e especializações em gestão se tornam essenciais. O mercado está em alta, conforme dados do Salário.com.br
Um juiz federal pode receber de R$ 35.000 a R$ 70.000 mensais, com estabilidade no setor público. A graduação em direito e aprovação em concurso são requisitos. A carreira proporciona segurança financeira, de acordo com o Vestibulando Ansioso
Os engenheiros de Inteligência Artificial ganham entre R$ 12.000 a R$ 30.000. Com a expansão da tecnologia, a demanda por esses especialistas só cresce. A formação exige graduação em áreas correlatas e especialização em IA, como apontado pela Band
Os sócios de escritórios de advocacia de grande porte podem receber de R$ 50.000 a R$ 300.000 mensais. A carreira requer anos de experiência em Direito e aprovação na OAB. A atuação em grandes centros urbanos garante uma demanda constante, segundo o Vestibulando Ansioso
Nos últimos anos, os salários de profissionais de tecnologia cresceram significativamente, especialmente para engenheiros de IA. Em 2023, o salário médio era entre R$ 10.000 e R$ 25.000 e, em 2026, subiu para R$ 12.000 a R$ 30.000. Essa tendência reflete a valorização do setor
Com a escassez de profissionais qualificados, empresas têm oferecido salários mais altos para atrair talentos nas áreas de saúde e tecnologia. Este fenômeno está promovendo uma valorização significativa de carreiras como medicina e engenharia