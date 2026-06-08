MERCADO DE TRABALHO Profissões que pagam mais de R$ 20 mil no Brasil Em 2026, diversas carreiras no Brasil oferecem salários acima de R$ 20.000 mensais. Você sabia que a demanda por profissionais qualificados está impulsionando esses números? Explore algumas das profissões que se destacam no cenário atual Por Correio Braziliense

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