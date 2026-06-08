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Plantas curiosas que parecem pedras à primeira vista

Algumas plantas desenvolveram formas tão incomuns que lembram pedras espalhadas pelo solo. Essa estratégia ajuda a evitar a ação de herbívoros e permite sobreviver em ambientes áridos e de pouca água. Veja a seguir uma lista com 12 espécies que chamam atenção por sua aparência curiosa e pela incrível semelhança com rochas e seixos naturais.

Por Flipar

Lithops - Conhecidos como “pedras-vivas”, os lithops são provavelmente os exemplos mais famosos. Suas folhas grossas e arredondadas imitam perfeitamente pequenas pedras do deserto, confundindo quem os observa pela primeira vez.

Egor V. Pasko - wikimedia commons

Pleiospilos nelii - Popularmente chamada de pedra-partida, essa planta apresenta duas folhas volumosas cobertas por manchas que lembram granito. Entre elas surge uma flor grande e vistosa, geralmente amarela.

Stan Shebs wikimedia commons

Argyroderma - Originária da África do Sul, possui folhas arredondadas que parecem pequenos seixos polidos. O formato compacto ajuda a reduzir a perda de água em regiões extremamente secas.

Rémih wikiimedia commons

Conophytum calculus - Essa espécie forma pequenas esferas esbranquiçadas que se parecem com pedrinhas arredondadas. Quando agrupadas, criam conjuntos que lembram cascalhos espalhados pelo terreno.

Abu Shawka - wikimedia commons

Dinteranthus vanzylii - Suas folhas apresentam textura rugosa e coloração acinzentada semelhante à de rochas desgastadas pelo tempo. É uma das plantas que mais se confundem com o ambiente ao redor.

Michael Wolf, wikimedia commons

Lapidaria margaretae - O próprio nome faz referência às pedras. As folhas triangulares e espessas possuem tons que variam entre cinza, verde e rosado, lembrando fragmentos de rocha.

Jean-Jacques MILAN - C wikimedia commons

Titanopsis calcarea - A superfície das folhas é coberta por pequenas protuberâncias claras que imitam calcário. À distância, a planta pode passar facilmente despercebida em meio às pedras.

Magnus Björlin - wikimedia commons

Gibbaeum heathii - Com folhas grossas e aspecto irregular, essa espécie lembra pequenas pedras empilhadas. Sua aparência incomum contrasta com as flores delicadas que surgem em determinadas épocas.

SAplants - wikimedia commons

Conophytum burgeri - Forma uma única estrutura arredondada e translúcida que se assemelha a um seixo liso. O brilho natural reforça ainda mais a ilusão de estar diante de uma pedra.

Abu Shawka - wikimedia commons

Aloinopsis luckhoffii - Suas folhas apresentam textura áspera e tons terrosos que lembram fragmentos rochosos. As flores coloridas criam um contraste surpreendente com o aspecto discreto da planta.

yakovlev.alexey wikimedia commons

Fenestraria rhopalophylla- Conhecida como dedos-de-bebê, cresce parcialmente enterrada, deixando visíveis apenas as extremidades arredondadas. O resultado lembra pequenas pedras surgindo da areia.

Stan Shebs wikimedia commons

Frithia pulchra - Semelhante à Fenestraria, possui folhas cilíndricas com pontas translúcidas. Quando vista de longe, parece um agrupamento de pequenas pedras brilhantes espalhadas pelo solo.

wikimedia commons

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