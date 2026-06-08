Galeria Plantas curiosas que parecem pedras à primeira vista Algumas plantas desenvolveram formas tão incomuns que lembram pedras espalhadas pelo solo. Essa estratégia ajuda a evitar a ação de herbívoros e permite sobreviver em ambientes áridos e de pouca água. Veja a seguir uma lista com 12 espécies que chamam atenção por sua aparência curiosa e pela incrível semelhança com rochas e seixos naturais. Por Flipar