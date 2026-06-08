Galeria Plantas que parecem artificiais e causam surpresa Algumas plantas possuem formas, cores e padrões tão impressionantes que parecem ter sido criadas por designers ou produzidas em fábrica. Folhas perfeitamente simétricas, flores de tons intensos e estruturas incomuns costumam enganar até observadores experientes. Apesar da aparência quase artificial, todas essas espécies são reais e encontradas na natureza ou cultivadas em jardins e coleções. Veja algumas. Por Flipar

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