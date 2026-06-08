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Plantas que parecem artificiais e causam surpresa

Algumas plantas possuem formas, cores e padrões tão impressionantes que parecem ter sido criadas por designers ou produzidas em fábrica. Folhas perfeitamente simétricas, flores de tons intensos e estruturas incomuns costumam enganar até observadores experientes. Apesar da aparência quase artificial, todas essas espécies são reais e encontradas na natureza ou cultivadas em jardins e coleções. Veja algumas.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

Rosa-do-deserto (Adenium obesum) Com tronco volumoso e flores de cores intensas, a rosa-do-deserto parece saída de uma peça decorativa. Sua aparência escultural e simétrica faz muita gente duvidar que seja uma planta verdadeira.

Timothy A. Gonsalves. wikimedia commons

Suculenta-echevéria (Echeveria spp.) As folhas organizadas em forma de roseta lembram flores moldadas em cera. O formato quase perfeito cria um visual tão uniforme que parece produzido à mão.

Cody Hough - wikimedia commons

Lithops (pedras-vivas) Essas pequenas plantas imitam pedras com tanta perfeição que podem passar despercebidas. A estratégia ajuda na sobrevivência em ambientes áridos e impressiona pela semelhança.

Stan Shebs wikimedia commons

Crassula ‘Buda’s Temple’ As folhas empilhadas formam colunas geométricas que lembram peças de design moderno. O aspecto organizado faz parecer um objeto decorativo em vez de um ser vivo.

Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons

Haworthia cooperi Suas folhas translúcidas parecem feitas de vidro ou gel. Quando recebem luz, criam efeitos visuais que reforçam a impressão de uma planta artificial.

S Molteno - wikimedia commons

Cacto-coral (Euphorbia lactea cristata) Com formas onduladas e aparência quase alienígena, essa espécie chama atenção pela estrutura incomum. Muitos acreditam estar diante de uma escultura contemporânea.

Cody Hough - wikimedia commons

Caládio (Caladium bicolor) As folhas exibem combinações de verde, branco, rosa e vermelho que parecem ter sido desenhadas. Os contrastes são tão marcantes que lembram material sintético.

Begônia-maculata (Begonia maculata) As famosas bolinhas prateadas espalhadas pelas folhas criam um efeito decorativo impressionante. A planta parece ter recebido uma estampa cuidadosamente aplicada.

Fjvelsen -wikimedia commons

Fitônia (Fittonia albivenis) Conhecida pelas nervuras coloridas, exibe desenhos que lembram circuitos ou bordados. O padrão é tão regular que parece resultado de fabricação industrial.

Louise Wolff - wikimedia commons

Samambaia-azul (Phlebodium aureum) A coloração azul-esverdeada das folhas foge do padrão encontrado na maioria das plantas. O tom metálico dá a impressão de um acabamento artificial

Forest & Kim Starr wikimedia commons

Colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus) Seus ramos carregados de pequenas esferas parecem feitos de contas plásticas. O visual pendente transforma a planta em uma curiosidade natural.

MeganEHansen wikimedia commons

Flor-morcego (Tacca chantrieri) As flores escuras e as longas estruturas semelhantes a fios criam um aspecto incomum. O resultado é tão exótico que muitos pensam tratar-se de uma criação digital.

Geoff McKay wikimedia commons

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