10 Curiosidades sobre a Copa do Mundo

Desde sua criação em 1930, o Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Este feito impressionante destaca a consistência e a paixão do país pelo futebol
A maior goleada já registrada na história das Copas do Mundo aconteceu em 1982, quando a Hungria venceu El Salvador por impressionantes 10 a 1. Esse fato inusitado se consolidou como um marco
A primeira final da Copa do Mundo decidida nos pênaltis ocorreu em 1994, quando o Brasil conquistou o título contra a Itália, após um empate sem gols. Esse jogo se tornou um marco na história do torneio
Hakan Sükür detém o recorde do gol mais rápido em Copa do Mundo, marcado aos 11 segundos contra a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar em 2002. Esse fato se destaca entre os momentos inesquecíveis do torneio, conforme o Quadro de Medalhas.
Em 1966, a Taça Jules Rimet foi roubada em Londres e encontrada dias depois por um cachorro chamado Pickles, que se tornou um herói nacional. Essa história curiosa agrega um elemento inesperado ao torneio
A final da Copa do Mundo de 1950 no Maracanã foi um marco histórico, registrando o maior público já visto em um jogo do torneio, com cerca de 200 mil espectadores. Esse recorde ainda se mantém até hoje, de acordo com a Band
O primeiro gol da história das Copas do Mundo foi marcado por Lucien Laurent, da França, aos 19 minutos do jogo contra o México, em 13 de julho de 1930. Esse momento se tornou imortalizado na história do torneio, conforme o Quadro de Medalhas
Na Copa do Mundo de 2026, haverá um aumento significativo no número de seleções participantes, passando de 32 para impressionantes 48
A Copa do Mundo é mais que um torneio esportivo; é uma celebração que une nações e passionais pelo futebol. Com essas curiosidades, fica claro por que esse evento é tão especial e único no coração dos fãs. Compartilhe essa paixão!