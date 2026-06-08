COPA DO MUNDO

De Bellini a Cafu: os capitães que levantaram a taça pelo Brasil

Cinco brasileiros tiveram a honra de erguer a taça mais desejada por todas as seleções

Por Júlio Noronha
Ulises Ruiz/AFP

Capitães

Ser capitão da Seleção é carregar a responsabilidade de liderar e representar o time. No Brasil, cinco jogadores eternizaram os nomes ao erguer a taça da Copa do Mundo como capitães

 Ed Alves/CB/D.A Press

Bellini (1958)

Hilderaldo Bellini foi o primeiro capitão campeão mundial. Em 1958, na Suécia, inaugurou a tradição de levantar o troféu acima da cabeça, gesto que virou símbolo eterno do futebol

 Arquivo/AFP

Mauro Ramos (1962)

Mauro Ramos assumiu a braçadeira no Chile e conduziu o Brasil ao bicampeonato. Sem Pelé, lesionado, sua liderança e o brilho de Garrincha garantiram a conquista

 Reprodução/ SPFC

Carlos Alberto Torres (1970)

Aos 25 anos, Carlos Alberto Torres se tornou o mais jovem capitão a erguer a taça do mundo. Na final contra a Itália, marcou um gol histórico e consolidou o Brasil como potência mundial

 George Torok/O Cruzeiro/Estado de Minas

Dunga (1994)

Com disciplina e força mental, Dunga liderou o Brasil ao tetra nos Estados Unidos. O estilo firme dividiu opiniões, mas foi decisivo para encerrar 24 anos de espera

 Luís Tajes/CB/D.A Press

Cafu (2002)

Cafu é o único jogador a disputar três finais seguidas. Em 2002, no Japão, ergueu a taça do penta e eternizou uma das imagens mais marcantes da história da Seleção

Pedro UGARTE / AFP

Legado

Cada capitão deixou sua marca: Bellini com a tradição, Mauro com a firmeza, Carlos Alberto com o talento, Dunga com a disciplina e Cafu com a longevidade

Divulgação/Adidas

Glória eterna

O Brasil é o único pentacampeão mundial. E cada título tem um rosto: o capitão que ergueu a taça e entrou para sempre na memória do futebol

 Divulgação/Fifa

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*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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