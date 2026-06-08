De Bellini a Cafu: os capitães que levantaram a taça pelo Brasil

Ser capitão da Seleção é carregar a responsabilidade de liderar e representar o time. No Brasil, cinco jogadores eternizaram os nomes ao erguer a taça da Copa do Mundo como capitãesEd Alves/CB/D.A Press
Hilderaldo Bellini foi o primeiro capitão campeão mundial. Em 1958, na Suécia, inaugurou a tradição de levantar o troféu acima da cabeça, gesto que virou símbolo eterno do futebolArquivo/AFP
Mauro Ramos assumiu a braçadeira no Chile e conduziu o Brasil ao bicampeonato. Sem Pelé, lesionado, sua liderança e o brilho de Garrincha garantiram a conquistaReprodução/ SPFC
Aos 25 anos, Carlos Alberto Torres se tornou o mais jovem capitão a erguer a taça do mundo. Na final contra a Itália, marcou um gol histórico e consolidou o Brasil como potência mundialGeorge Torok/O Cruzeiro/Estado de Minas
Com disciplina e força mental, Dunga liderou o Brasil ao tetra nos Estados Unidos. O estilo firme dividiu opiniões, mas foi decisivo para encerrar 24 anos de esperaLuís Tajes/CB/D.A Press
Cafu é o único jogador a disputar três finais seguidas. Em 2002, no Japão, ergueu a taça do penta e eternizou uma das imagens mais marcantes da história da SeleçãoPedro UGARTE / AFP
Cada capitão deixou sua marca: Bellini com a tradição, Mauro com a firmeza, Carlos Alberto com o talento, Dunga com a disciplina e Cafu com a longevidadeDivulgação/Adidas
O Brasil é o único pentacampeão mundial. E cada título tem um rosto: o capitão que ergueu a taça e entrou para sempre na memória do futebolDivulgação/Fifa
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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